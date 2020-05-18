شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد معه فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من باهر المحمدى كابتن النادى الإسماعيلى أن اللاعب لا يملك عرضاً من الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "باهر المحمدى لا يرحب باللعب للزمالك ولا يمتلك عرضاً من النادى الأبيض للتعاقد معه وإنما هى محاولة من القلعة البيضاء للمزايدة على رغبة الأهلى فى ضم كابتن الإسماعيلى الذى يتمسك ناديه باستمراره خوفاً من الغضب الجماهيرى حال رحيله للقلعة الحمراء"، وتلقى باهر المحمدى عرضين من الدورى الإماراتى للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشف مصدر مقرب من باهر المحمدى أن اللاعب تلقى عرضاً من العين والوحدة الإماراتين، حيث يتمسك مسئولو الناديين بإتمام الصفقة والدخول فى مفاوضات مباشرة مع إدارة الإسماعيلى التى يرتبط اللاعب بتعاقد مستمر معها لمدة ثلاث سنوات قادمة.

ويرحب المحمدى بالرحيل عن الدراويش بنهاية الموسم لبداية خطوة جديدة فى رحلته مع الساحرة المستديرة، لاسيما بعد رفض النادى الأصفر عدة عروض سابقة للاعب .

وفى وقت سابق، كشف مصدر مقرب من باهر المحمدى أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه عن طريق بعض الوسطاء أنه لم يوقع للأهلى مثلما تردد، مؤكداً أنه لاعب محترف ولا يسعى لإقحام نفسه فى دوامة التوقيع لناديين، خاصة أنه مرتبط بتعاقد ممتد مع قلعة الدراويش.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "باهر لم يوقع للأهلى وأبلغ إدارة ناديه بذلك، وأبلغهم أيضاَ بتمسكه بالرحيل نهاية الموسم للاحتراف الخارجى، مثلما وعده رئيس النادى فى وقت سابق، وهو الحلم الذى لن يتنازل عنه مجدداً".

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ومنذ ساعات قليلة، كشف شادى موسى وكيل أعمال باهر المحمدى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، تعرض المدافع الدولى لحادث سير فى طريقه من الإسماعيلية إلى القاهرة، من أجل الخضوع لبرنامجه التأهيلى الذى يؤديه تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، للتعافى من إصابة تمزق فى أربطة الركبة، وترددت أنباء قوية فى الوقت الحالى حول تعرض اللاعب لحادث سير قوى.

وقال شادى موسى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن باهر المحمدى بخير، وإن كل ماحدث هو انفجار إطار السيارة ما أدى لوقوفه على الطريق قبل أن يقوم بتبديله واستكمال طريقه بشكل طبيعى، مؤكدًا أن اللاعب لم يتعرض لأى سوء.

وكان النادى الإسماعيلى قد أصدر بياناً عبر موقعه الرسمى لكشف موقف النادى من الموافقة على رحيل باهر المحمدى كابتن الفريق، بعدما ترددت أنباء عن توقيعه للأهلى خلال الساعات الماضية. وقال البيان: "صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، بأن ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، عن نية النادى الإسماعيلى فى التفريط فى اللاعب باهر المحمدى أو بعض لاعبى الفريق، هو أمر عار تمامآ من الصحة.

وشدد البيان على أن تلك المنصات الإعلامية تفتقد النزاهة وتعمل لصالح بعض الجهات التى تهدف لإثارة الرأى العام، ومحاولة تحريض اللاعبين على أنديتهم من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وذلك على حساب مصالح الاندية وهو ما يؤثر بالسلب على الكرة المصرية بشكل عام وعلى أندية الاقاليم التى تنوى الحفاظ على لاعبيها للمنافسة على البطولات المحلية والخارجية برغم الصعاب التى تواجه تلك الاندية من حيث قلة الموارد والتجاهل الاعلامى الذى يوجه لأندية بعينها ."