شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد: 95% من الشعب الليبى يُشجعون الزمالك.. واثنان فقط أهلاوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بدر حامد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ورئيس قطاع الناشئين بأهلى طرابلس الليبى، أن 95% من الشعب الليبي ينتمي ويشجع ابناء قلعة ميت عقبة، موضحًا: "على مدار مشواري في قطاع الناشئين بأهلي طرابلس اكتشفت أن 95% من الليبين يشجعون الزمالك وللنادي الأبيض شعبية جارفة في طرابلس على الأخص"، مضيفًا عبر شاشة قناة الزمالك: "لم أقابل سوى إثنان فقط يشجعان النادي الأهلي في ليبيا"، وقال حامد، إنه رفض عرض النادى الأهلي عندما كان لاعبًا في الناشئين بالبقاء دون تقييد في القائمة.
تابع نجم الزمالك السابق، أن الاستقرار داخل النادي الأبيض وراء تتويجاته في الموسم الجاري، بدايةً من كأس مصر في الصيف الماضي ثم الزفر بلقبي السوبر المصري والأفريقي، مشيرًا إلى أن الاستقرار الاداري ولد نوع من الاستقرار الفني داخل صفوف الفريق ومن ثم جاءت الألقاب، كما أشاد حامد بالالتزام التكيتيكي والفني للاعبي الزمالك خلال مشوار الفريق في الموسم الجاري.
واستكمل حديثه قائلا بدأت في العمل بقطاع الناشئين من الامارات فور اعتزالى مباشرة وعملت لسنوات طويلة هناك من خلال وضع برامج لكل الناشئين في القطاع بالكامل ويتم التقييم كل سنة من خلال برامج مهمة من مدرسة الكرة حتى 20 سنة.
وقال أعمل مدير فني لقطاع الناشئين كاملة وعملت في أندية كبيرة مثل الجزيرة الاماراتى وقمنا بتأسيس نادى الجزيرة الذى أسهم في تقدم مستوى الفريق في الدوري الاماراتى، ونفس الحال بالنسبة لنادى العين الاماراتى الامة العيناوية إمكانيات رائعة ، حيث قمنا بتاسيس فريق كبير جدا.
ورفض بدر حامد طبيعة العمل في مصر قائلا انه من الصعب العمل في قطاع الناشئين في مصر والزمالك بسبب النظام لانه في الخارج يتركونى أعمل ولكن في مصر يوجد تدخلات كثيرة.
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