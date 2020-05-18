شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: قدمنا شكوى ضد التوأم فى المحاكم المدنية للحفاظ على حقوق نادينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اكد محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى البورسعيدى أن إدارة ناديه قامت برفع دعوى قضائية في المحاكم المدنية ضد التوأم حسام وإبراهيم حسن لاسترداد الأموال التي حصلا عليها خلال فترة عملهما بالفريق منذ موسمين ، مضيفا فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة على أون تايم سبورت 2 أنه ما كان يتمنى أن تصل الأمور بين إدارة النادى البورسعيدى والتوأم إلى هذه الدرجة ، مؤكدا أن الأخير قدما شكوى ضد المصري في اتحاد الكرة للحصول على شهر كقيمة متأخرة لهما بعد رحيلهما عن النادي ، وأن الإدارة الخضراء تعد صاحبة الحق، بعدما حصل حسام حسن وشقيقه على أكثر من مليوني جنيه كراتب شهرين قبل رحيلهما.

واضاف نائب رئيس المصرى فى تصريحاته بأن إدارة ناديه ما كانت تتمنى أن تصل الأمور بينها وبين التوأم لهذه الدرجة نظرا للعلاقة القوية التى تجمع الطرفين إبان تولى حسام حسن القيادة الفنية للمصرى لفترة تتخطى الثلاثة مواسم إلا أن إدارة المصرى قامت بتقديم تظلم في الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة لإقامة دعوى قضائية في المحاكم المدنية لاسترداد الأموال التي حصل عليها حسام حسن وشقيقه".

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وأبدى الخولي احترام إدارة المصري البورسعيد لحسام حسن وجهازه المعاون مؤكداً أن الإقدام على هذه الخطوة جاء لحفظ حقوق النادي بعد تقدم حسام حسن بشكوى ضد النادي وقام اتحاد الكرة بالحكم لصالحهم.

وتربع العميد حسام حسن لاعب الأهلى والزمالك السابق والمدير الفنى للنادى المصرى حاليًا على عرش قائمة هدافى المنتخب الوطنى برصيد 78 هدف متفوقًا على الجميع، بدأ العميد اللعب مع منتخب مصر في عام 1985 وكان له الدور البارز في فوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو واستكمل حسن مشواره مع المنتخب حتى عام 2006 ليشارك مع منتخب الفراعنة فى حصد أول كأس من ثلاثيته المتتالية فى أمم أفريقيا (2006 ،2008 ،2010 ) .