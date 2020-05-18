شكرا لقرائتكم خبر عن نصر إبراهيم : أتمنى عودة النشاط.. والزمالك تعرض للظلم فى ملف نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، عودة النشاط الرياضي في مصر، بعد فترة من التوقف الطويل بسبب تفشي فيرس كورونا، مضيفًا عبر قناة الزمالك: "لا بد من عودة الشناط رويداً رويداً، خاصةً في ظل عصر الاحتراف الذي نعيشه في الوقت الحالي وأغلب أفراد المنظومة الكروية دخلها الوحيد من اللعبة".

وعن أزمة ملف نادي القرن في أفريقيا، أكد مهاجم الزمالك السابق، أن النادي تعرض لظلم كبير في هذه القضية، موجهاً الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة الحالى على فتح الملف من جديد خلال هذه الأيام، والسعى لاستعادة اللقب الذى توج به النادى الأهلي فى عام 2001.

كما أكد بدر حامد، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأبيض تعرض لمؤامرة فى ملف نادي القرن قائلاً: "النادي اتضحك عليه في موضوع نادي القرن.. واتلعبت عيلنا لعبة كبيرة أوي.. واترسمت صح"، موضحًا أن المسئولية الكاملة يتحملها مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي تساهل وقتما لم يتم اعلان النادي بطلاً للقرن الماضي في أفريقيا، وأضاف حامد أن مجلس الإدارة الحالى يسعى جاهدًا لاستعادة لقب القرن عن طريق تقديم شكوى جديدة لاتحاد الكرة الدولى "فيفا" والمحكمة الرياضية من أجل فتح تحقيق فى الأمر.

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ويطالب الزمالك بالحصول على اللقب الذى حصده الأهلى فى 2001، ويستند مسئولو قلعة ميت عقبة على التتويج بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، لذا أعاد مسئولو القلعة البيضاء فتح هذا الملف للمطالبة باسترداد اللقب.