نصر إبراهيم : أتمنى عودة النشاط.. والزمالك تعرض للظلم فى ملف نادي القرن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، عودة النشاط الرياضي في مصر، بعد فترة من التوقف الطويل بسبب تفشي فيرس كورونا، مضيفًا عبر قناة الزمالك: "لا بد من عودة الشناط رويداً رويداً، خاصةً في ظل عصر الاحتراف الذي نعيشه في الوقت الحالي وأغلب أفراد المنظومة الكروية دخلها الوحيد من اللعبة".
وعن أزمة ملف نادي القرن في أفريقيا، أكد مهاجم الزمالك السابق، أن النادي تعرض لظلم كبير في هذه القضية، موجهاً الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة الحالى على فتح الملف من جديد خلال هذه الأيام، والسعى لاستعادة اللقب الذى توج به النادى الأهلي فى عام 2001.
كما أكد بدر حامد، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأبيض تعرض لمؤامرة فى ملف نادي القرن قائلاً: "النادي اتضحك عليه في موضوع نادي القرن.. واتلعبت عيلنا لعبة كبيرة أوي.. واترسمت صح"، موضحًا أن المسئولية الكاملة يتحملها مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي تساهل وقتما لم يتم اعلان النادي بطلاً للقرن الماضي في أفريقيا، وأضاف حامد أن مجلس الإدارة الحالى يسعى جاهدًا لاستعادة لقب القرن عن طريق تقديم شكوى جديدة لاتحاد الكرة الدولى "فيفا" والمحكمة الرياضية من أجل فتح تحقيق فى الأمر.
ويطالب الزمالك بالحصول على اللقب الذى حصده الأهلى فى 2001، ويستند مسئولو قلعة ميت عقبة على التتويج بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، لذا أعاد مسئولو القلعة البيضاء فتح هذا الملف للمطالبة باسترداد اللقب.
ومنح مرتضى منصور رباعى لجنة الزمالك شهراً لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، بالإضافة إلى التواصل بشكل رسمى مع الاتحاد الأفريقى بشأن تلك المسألة.
كما وضع مسئولو الزمالك إمكانية الاستعانة بمحامٍ أجنبى يمتلك خبرات لتحريك تلك القضية بصورة عاجلة بعد جمع كل الملفات الخاصة بها فى المدة التى حددها منصور لرباعى اللجنة التى تم تشكيلها فى اجتماع مجلس الإدارة، والتى تم اعتمادها بشكل رسمى من المجلس بحضور كافة أعضائه باستثناء الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة التى تغيبت عن الاجتماع، وأبدت موافقتها هاتفياً بكافة القرارات التى اتخذها المجلس فى اجتماعه الذى عقد مساء الأربعاء الماضى.
فى سياق أخر، أشاد بدر حامد، فى تصريحاته بالمهارة الكبيرة التي كان يتمتع بها زميله حمادة عبداللطيف، موضحًا: "حمادة عبداللطيف يساوي ثمنه 100 مليون جنيه لو كان لاعباً في الوقت الحالي، وعاصرت عدة أجيال في الزمالك وحمادة عبد اللطيف يبقى الأمهر".
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