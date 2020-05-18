شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة : فسخت عقدي مع الأهلي قبل اللعب.. وأرتكبت اخطاء عرقلت مسيرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال حمزة نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن هناك العديد من الظروف التي أثرت على مسيرته أبرزها التخبط الإدارى في ناديه الزمالك خلال فترة لعبه، وقال جمال حمزة في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير :"بعض اللاعبين يحتاجون لمعاملة خاصة لتقديم أفضل ما لديهم وأنا منهم..جيلي في الزمالك كان مميز للغاية وكان هناك تنافس كبير مع الأهلي"، وأعترف جمال حمزة أن أرتكب بعض الأخطاء واتخذ قرارات غير مدروسة خلال مسيرته الكروية، معلقاً :"المواهب في مصر قلت بشكل كبير وهذا الأمر رأيته بعيني في قطاع الناشئين بالزمالك خلال الـ3 سنوات الماضية..مصطفي محمد ورمضان صبحي طفرات في الملاعب المصرية حالياً.

وتابع جمال حمزة أن إدارة الأهلي تعاملت معه باحترام بعد توقيعه للأحمرعقب عودته من رحلة الاحتراف في المانيا، مؤكداً أن الأهلي برفقة العديد من الأندية دخلوا في مفاوضات لضمي خاصة وأنه لم يتلقى عرضاً من الزمالك للعودة، معلقاً :"فسخت عقدي قبل لعب أي مباراة وتواجدت معهم في معسكر خارجي إلا أنني وجدت الموضوع صعب لذلك قررت التراجع والرحيل عن القلعة الحمراء وطلبت جواز سفري من كابتن هادي خشبة والذي وافق على الفور"

وكشف جمال حمزة أن أسماعيل يوسف من أفضل المدربين الذين تعامل معهم طوال مسيرته الكروية، متابعاً أن فترة لعبه مع الجونة كانت جيدة للغاية قبل أن يعود مُجدداً لبيته نادي الزمالك.