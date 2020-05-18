شكرا لقرائتكم خبر عن رابح ماجر: صلاح ومحرز سفراء الكرة العربية.. وأتمنى استمرار الفرعون المصرى مع ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النجم رابح ماجر، لاعب منتخب الجزائر السابق، أنه من الطبيعي وجود مقارنة بين مواطنه رياض محرز صانع ألعاب مانشستر سيتى الإنجليزى والدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول لأنهما الأفضل على الساحة الرياضية فى الوطن العربى بالوقت الحالى ، وأضاف ماجر في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم تو :" أن الثلاثى صلاح ومحرز والجابونى اوباميانج يعدون أفضل ثلاثة لاعبين أفارقة بجانب السنغالى ساديو ماني ، معتبرا صلاح ومحرز سفراء للكرة العربية" فى الخارج ، مضيفا أن :"صلاح لاعب ممتاز وفعال وهو أيضا يلعب في فريق كبير، وفاز بكل شيء معه، ويجب ان يبحث عن الاستقرار".

وأوضح نجم الكرة الجزائرية ، أنه ربما لا يحصل صلاح على نفس الفرصة التي يحصل عليها مع ليفربول في حال رحيله لفريق أخر، لذلك أنصحه بالبقاء مع الريدز لأطول فترة ممكنة طالما يشعر بالراحة .

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وعن تجربة مصر والجزائر في أمم أفريقيا الأخيرة 2019 التى أقيمت بالقاهرة قال ماجر أنه كان يتوقع أن يفوز المنتخب المصري باللقب ، مشيرا أنه كان يرشح الفراعنة للفوز بالكان نظرا لإقامة البطولة على الأراضي المصرية، إلا أن المنتخب المصرى لم يظهر بالمستوى المنتظر بسبب عدم الإعداد الجيد".

وأتم تصريحاته:" منتخب الجزائر لعب في ظروف جيدة والملعب كانت أرضيته جيدة، والجماهير المصرية كانت تشجع المنتخب الجزائري، حيث ظهر أنه المنتخب الأفضل ولذلك استحق الفوز باللقب".