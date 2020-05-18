شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد اللطيف ساخراً من لقب نادي القرن: "غيروا نظريات فيثاغورس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، من عدم حصول النادى الأبيض على لقب نادى القرن العشرين في أفريقيا، وحصول الأهلى عليه عام 2001، قائلاً: "طول عمري عارف أن 9 أكتر من 7.. لكن واضح فيه ناس عايزة تغير نظريات عالم الرياضيات فيثاغورس"، وألقى عبد اللطيف عبر تصريحات على قناة الزمالك، اللوم على المجالس السابقة لنادى الزمالك لعدم فتح ملف نادي القرن وعدم المطالبة بحقوق النادى الأبيض.

الزمالك يطالب بالحصول على اللقب الذى حصده الأهلى فى 2001، ويستند مسئولو قلعة ميت عقبة على التتويج بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، لذا أعاد مسئولو القلعة البيضاء فتح هذا الملف للمطالبة باسترداد اللقب.

مرتضى منصور منح رباعى لجنة الزمالك شهراً لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، بالإضافة إلى التواصل بشكل رسمى مع الاتحاد الأفريقى بشأن تلك المسألة.

كما وضع مسئولو الزمالك إمكانية الاستعانة بمحامٍ أجنبى يمتلك خبرات لتحريك تلك القضية بصورة عاجلة بعد جمع كل الملفات الخاصة بها فى المدة التى حددها منصور لرباعى اللجنة التى تم تشكيلها فى اجتماع مجلس الإدارة، والتى تم اعتمادها بشكل رسمى من المجلس بحضور كافة أعضائه باستثناء الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة التى تغيبت عن الاجتماع، وأبدت موافقتها هاتفياً بكافة القرارات التى اتخذها المجلس فى اجتماعه الذى عقد مساء الأربعاء الماضى.