شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: عودة الدورى الألماني سيكون مؤشر لعودة النشاط في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن عودة الدورى الألماني سيكون مؤشر لنا لعودة النشاط الكروى في مصر في ظل وجود محاولات كبيرة من صانعي القرار على إعادته، وأضاف سعد في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى أحمد شوبير علي قناة أون تايم سبورت ، :" قد نعلن موعد نهائي لعودة الدورى منتصف يونيو في ظل إجراءات احترازية و نسعى للوصول لمرحلة تدريجية نحو عودة النشاط الرياضى كما حدث في الدورى الألماني".

تابع المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء :" دكتور أشرف صبحي وزير الرياضة متحمس جدا لعودة النشاط الرياضى وقدم رؤية جيدة لذلك و العودة المتوقعة للنشاط الرياضى تتضمن كل الألعاب وليس كرة القدم فقط".

موضحًا: "هذا الوضع ينطبق على الموسم القادم، من المفترض أن يبدأ في أغسطس أو سبتمبر، فيروس كورونا سيظل متواجدًا، لذلك نريد أن نقوم بالتجربة في الموسم الجاري تمهيدًا للموسم المقبل".

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واختتم:" ما حدث من مناقشات يبشر بعودة النشاط الرياضى قريباً و وزارة الصحة تتفهم رغبة وزارة الشباب والرياضة في عودة النشاط".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد استقبلت أمس ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك للتصدي لفيروس كورونا المستجد(كوفيد – 19) ، وذلك بديوان عام وزارة الصحة، في إطار التعاون ودعم جهود الدولة والقطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا، جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، وأعضاء اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد سلطان، إستشاري جراحة العظام والاصابات.