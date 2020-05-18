شكرا لقرائتكم بلال علام: طلعت على شيكابالا لقب "الأباتشى" ومارسيلو علم جامد في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المعلق الرياضى بلال علام، أنه هو من أطلق لقب الأباتشى على محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد نادى الزمالك بسبب هدفه الساحر أمام اتحاد الشرطة.

وقال بلال علام خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: أن هدف شيكابالا في اتحاد الشرطة في الدورى من أفضل الأهداف التي رآها لذلك أطلقت عليه لقب الأباتشى، كما أحرز هدفا في محمد صبحى حارس الإسماعيلى في المباراة التي تم إلغاؤها ولم تكتمل بسبب أحداث بورسعيد.

وأوضح بلال علام، أن شيكابالا لو كان لعب مع الزمالك بنفس المستوى الذى قدمه مع الرائد كان بقى وضعه مختلفا، لأن الكرة كانت ماشية معاه، وأحرز العديد من الأهداف التي خطفت قلوب الجماهير.

وعن اللاعبين المصريين في الدورى السعودى، قال بلال علام: هناك أكثر من لاعب ساب بصمة قوية في الدورى السعودى أمثال محمد بركات وعماد متعب وبركات وأخيرا حسين السيد، الذى مازال يعانى نادى الاتفاق من غيابه حتى الآن، وهو أكثر لاعب مصري في الفترة الأخيرة معلم مع جماهير السعودية".

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وأكد بلال علام، إنه أصيب بكورونا منذ عام ونصف، وظهرت عليا أعراض فيروس كورونا منذ عام ونصف وتم نقلى إلى المستشفى ودرجة حرارتى استمرت في الارتفاع وكل أعراض الفيروس واجهته، مؤكدا زملائى في الفترة الحالية عند الحديث عن فيروس كورونا يقولون له نتذكر عندما نقلت إلى المستشفى بسبب ظهور عليك نفس الأعراض.

وعن أول مباراة علق عليها، قال بلال علام: أول مباراة علقت عليها كانت بين الاتحاد السعودى والوصل الإماراتى كانت بالصدفة لغياب المعلق عنها، ولم أكن محضرا أي شيء ولا أعلم أسماء بعض اللاعبين الجدد في الاتحاد، واستغليت معلوماتى عن العميد في المباراة، وعدت على خير وكلمنى بعدها رئيس الاتحاد السعودى وشكرنى وظهرت حملة على تويتر تطالب بتعليقى على الدورى السعودى وبدأت الحكاية.

وقال بلال علام: كنت بعلق على الدورى السعودى باللهجة السعودية وأنا عندى 7 سنوات وأنا في طريقى للمدرسة، ولما كنت صغير كنت حابب أطلع شيف شاورما لحبى لها، ولكن بعد كدة قولت لأبويا عاوز اطلع معلق على الدورى السعودى قالى ركز في مدرستك".