شكرا لقرائتكم بلال علام: رمضان صبحى الأفضل الموسم الماضى والأهلى بطل القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المعلق الرياضى بلال علام، أن رمضان صبحى لاعب الأهلى كان أفضل لاعب في الدورى المصرى الموسم الماضى.

وقال بلال علام خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: إن رمضان صبحى كان الأفضل في الدورى المصرى الموسم الماضى وقاد الاهلى للتتويج باللقب في آخر المباريات على حساب الزمالك".

وعن بطل القرن، قال بلال علام: النادى الأهلى هو بطل القرن في أفريقيا، وأنا دائما مع الوثائق والقرارات المثبتة، حتى يتم إثبات العكس ولو رحت الفيفا والكاف هتلاقى الأهلى هو بطل القرن.

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وأوضح بلاب علام، أن الزمالك هو صاحب الشعبية الكبرى في معظم دول الخليج ويتفوق كثيرا على الأهلى، وأنه الأقرب لحصد بطولة أفريقيا هذا الموسم بعد المستوى الذى قدمه أمام الترجى والإطاحة به وتحقيق السوبر المصرى والأفريقى".

وعن انتمائه، قال بلال علام، إنه كان مشجعا متعصبا للنادى الأهلى حتى 2005، وأصبحت محايدا تماما، مؤكدا أنه بعد مباراة الـ6/1 اشترى 30 جريدة وفرقها على الناس في الشوارع وهو ذاهب للجامعة من كثرة الفرحة.