شكرا لقرائتكم محمد فاروق يعلن تجديد عقده مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد فاروق، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، انه لا جدد عقده مع فريقه ولا يفكر في الرحيل.

أضاف فاروق، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "اون تايم سبورتس 1" :"سعيد للغاية بتواجدي في نادي بيراميدز، ولا افكر على الاطلاق في الرحيل عن النادي في الميركاتو الصيفي المقبل"، مؤكدا :"جددت عقدي مع بيراميدز في الفترة الماضية، ولن ارحل عن النادي".

تابع :"الفريق يمتلك اللاعبين المميزين على رأسهم عبدالله السعيد، وهدفنا هو الفوز بالبطولات أبرزها الكونفيدرالية الافريقية، خاصة أننا نمتلك الامكانات التي تؤهلنا لتحقيق ذلك، وادارة النادي توفر كافة سبل النجاح".