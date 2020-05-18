شكرا لقرائتكم بلال علام: الزمالك الأقرب لأفريقيا والأكثر شعبية في الخليج وكنت أهلاويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المعلق الرياضى بلال علام، أن نادى الزمالك هو أكثر شعبية من النادى الأهلى في دول الخليج، كما أنه الأقرب لدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال بلال علام خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: أنا الزمالك هو صاحب الشعبية الكبرى في معظم دول الخليج ويتفوق كثيرا على الأهلى، وأنه الأقرب لحصد بطولة أفريقيا هذا الموسم بعد المستوى الذى قدمه أمام الترجى والإطاحة به وتحقيق السوبر المصرى والأفريقيى".

وعن انتمائه، قال بلال علام، أنه كان مشجعا متعصبا للنادى الأهلى حتى 2005، وأصبحت محايدا تماما، مؤكدا أنه بعد مباراة الـ6/1 اشترى 30 جريدة وفرقها على الناس في الشوارع وهو ذاهب للجامعة من كثرة الفرحة.

Advertisements

وعن منتخب مصر، قال بلال علام: مشكلة منتخب مصر في بطولة أفريقيا 2019 كانت مدرب واختيارات فنية، لأننا فشلنا في توصيل الكرة لمحمد صلاح، وكمان مقدرناش نحمى محمد الشناوى ولا عرفنا نحضر كويس ونساعد عبد الله السعيد في وسط الملعب، كلها أمور فنية بالإضافة لشعف الاختيارات التي تصنع الفارق في المباريات.

وأوضح بلال علام: أن منتخب مصر يفتقد حاليا لشخصية الكابتن، والمتمثلة في الصقر أحمد حسن أو حسام حسن، لأنهما أكثر من ظهرا دورهما مع المنتخب، ونعانى حاليا من فقر في المواهب بالإضافة لكثرة المصابين، مؤكدا أن ربنا أعطانى نعمة كبيرة اسمها محمد صلاح وهو كان السبب في صعودنا لكأس العالم.

وأضاف بلال علام: أن مصر كانت تمتلك جيلا عظيما من 2004 لحد 2010 بشوات في كرة القدم، حسنى عبد ربه المظلوم إعلاميا بجانب محمد شوقى وهانى سعيد والحضرى ومحمد زيدان، جيل كان عظيما والبدلاء كانوا على نفس المستوى.