شكرا لقرائتكم بلال علام: مشكلة مصر في بطولة أفريقيا 2019 كانت مدرب ونعانى من فقر المواهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع المعلق الرياضى بلال علام، إخفاق منتخب مصر في بطولة أفريقيا 2019 الأخيرة التي أقيمت في مصر، إلى ضعف المدرب وسوء الاختيارات.

وقال بلال علام خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: مشكلة منتخب مصر في بطولة أفريقيا 2019 كانت مدرب واختيارات فنية، لأننا فشلنا في توصيل الكرة لمحمد صلاح، وكمان مقدرناش نحمى محمد الشناوى ولا عرفنا نحضر كويس ونساعد عبد الله السعيد في وسط الملعب، كلها أمور فنية بالإضافة لشعف الاختيارات التي تصنع الفارق في المباريات.

وأوضح بلال علام: أن منتخب مصر يفتقد حاليا لشخصية الكابتن، والمتمثلة في الصقر أحمد حسن أو حسام حسن، لأنهما أكثر من ظهرا دورهما مع المنتخب، ونعانى حاليا من فقر في المواهب بالإضافة لكثرة المصابين، مؤكدا أن ربنا أعطانى نعمة كبيرة اسمها محمد صلاح وهو كان السبب في صعودنا لكأس العالم.

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وأضاف بلال علام: أن مصر كانت تمتلك جيلا عظيما من 2004 لحد 2010 بشوات في كرة القدم، حسنى عبد ربه المظلوم إعلاميا بجانب محمد شوقى وهانى سعيد والحضرى ومحمد زيدان، جيل كان عظيما والبدلاء كانوا على نفس المستوى.

وأوضح بلال علام: أن هدف شيكابالا في اتحاد الشرطة في الدورى من أفضل الأهداف التي رآها لذلك أطلقت عليه لقب الأباتشى، كما أحرز هدفا في محمد صبحى حارس الإسماعيلى في المباراة التي تم إلغاؤها ولم تكتمل بسبب أحداث بورسعيد.

وأوضح بلال علام، أن شيكابالا لو كان لعب مع الزمالك بنفس المستوى الذى قدمه مع الرائد كان بقى وضعه مختلفا، لأن الكرة كانت ماشية معاه، وأحرز العديد من الأهداف التي خطفت قلوب الجماهير.