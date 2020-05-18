شكرا لقرائتكم بدر حامد: شيكابالا وطارق حامد من عظماء الزمالك وأتمنى استمرار ساسي وبن شرقي عالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بدر حامد , نجم الزمالك الأسبق , ورئيس قطاع الناشئين بأهلى طرابلس الليبي، أن محمود عبد الرازق شيكابالا وزميله طارق حامد من عظماء نادى الزمالك إضافة الى حازم إمام قائد الفريق السابق نظرا لما يتمتعون به من امكانياات رائعة وهائلة وحققوا طفرات مع الأبيض.

وتمنى نجم الزمالك الأسبق في حديثه مع الاعلامى طارق يحيي في برنامج زملكاوى على قناة الزمالك استمرار التونسي فرجانى ساسي لاعب الزمالك المحترف ، مضيفا ان نظيره المغربي أشرف بن شرقي لاعب عالمي وهام جدا في الفريق ولا يقرن بغيره .

وأضاف بدر حامد قائلا إن حسن شحاتة من اكبر اللاعبين في مصر وكان لابد من

فوزه بجائزة احسن لاعب في افريقيا بعدما توج بها في اسيا ، مؤكدا أن فاروق جعفر انسان ودود جدا وروي أنهما كانا ساكنين في نفس العمارة وكان جعفر يعزمه يوميا على العشاء في منزله .

استكمل حديثه قائلا بدات في العمل بقطاع الناشئين من الامارات فور اعتزالى مباشرة وعملت لسنوات طويلة هناك من خلال وضع برامج لكل الناشئين في القطاع بالكامل ويتم التقييم كل سنة من خلال برامج مهمة من مدرسة الكرة حتى 20 سنة .

وقال أعمل مدير فني لقطاع الناشئين كاملة وعملت في أندية كبيرة مثل الجزيرة الاماراتى وقمنا بتأسيس نادى الجزيرة الذى أسهم في تقدم مستوى الفريق في الدوري الاماراتى، ونفس الحال بالنسبة لنادى العين الاماراتى الامة العيناوية إمكانيات رائعة ، حيث قمنا بتاسيس فريق كبير جدا.

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ورفض بدر حامد طبيعة العمل في مصر قائلا انه من الصعب العمل في قطاع الناشئين في مصر والزمالك بسبب النظام لانه في الخارج يتركونى أعمل ولكن في مصر يوجد تدخلات كثيرة

وأكد بدر حامد , نجم الزمالك الأسبق , ورئيس قطاع الناشئين بأهلى طرابلس الليبي، أن الاهتمام بقطاع الناشئين أهم شيء في كرة القدم ، مضيفا أسست مدرسة كرة واكاديمية قوية في نادى العين الإماراتي والجزيرة الاماراتى أيضا.

وواصل بدر حامد أن الزمالك تعرض للظلم في قضية نادى القرن وحقنا اتسرق وحق الاجيال كلها اتسرق ، ومش من حق الأهلي ولا حد يزعل لما ندور على حقنا مضيفا أن فيفا هيجيب حقنا في نادى القرن والاطفال الصغار بيحبوا الزمالك بضمير

ووجه بدر حامد نجم الزمالك الأسبق الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وكل المصريين على عودته بالسلامة من ليبيا

وقال حامد ، رفضت عرض النادى الأهلي عندما كنت لاعبا في الناشئين بالبقاء دون تقييد في القائمة .

وواصل نجم الزمالك الأسبق قائلا ان حمادة إمام سبب لعبي في الزمالك بناء على رغبة المدرب الانجليزي مايكل ايفرت وقابلت محمد حسن حلمى حينها ، مضيفا مايكل ايفرت طلب ضمى للزمالك ولعبت مع 6 أجيال من الزمالك وبدأت في الفريق الأول مباشرة