شكرا لقرائتكم جمال حمزة: تجربتى مع الأهلى كشفت لى بطولة التوأم لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق أن هناك العديد من الظروف التي أثرت على مسيرته أبرزها التخبط الإدارى في ناديه الزمالك خلال فترة لعبه.

أضاف حمزة خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير :"الأمر كان صعبا عندما انتقلت للأهلي كان على أن أغير حياتي بشكل كامل لكني انتهزت أول فرصة وطلبت الرحيل".

تابع نجم الزمالك الأسبق:" تجربتي القصيرة مع الأهلي كشفت لي بطولة حسام وإبراهيم حسن باللعب لنادي منافس رغم الإنتماء لنادي آخر لإن الموضوع كان صعب".

وقال حمزة :"بعض اللاعبين يحتاجون لمعاملة خاصة لتقديم أفضل ما لديهم وأنا منهم، جيلي في الزمالك كان مميز للغاية وكان هناك تنافس كبير مع الأهلي".

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واختتم: "إدارة الأهلي تعاملت معي باحترام بعد توقيعي للأحمر عقب عودتي من رحلة الاحتراف في المانيا، وانضميت للقلعة الحمراء بعد مفاوضات مع عدة أندية".

وأضاف: "فسخت عقدي قبل لعب أي مباراة وتواجدت معهم في معسكر خارجي إلا أنني وجدت الموضوع صعب لذلك قررت التراجع والرحيل عن القلعة الحمراء وطلبت جواز سفري من كابتن هادي خشبة والذي وافق على الفور".