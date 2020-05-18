شكرا لقرائتكم جمال حمزة: مفيش مواهب في مصر وهذا سبب رحيلى عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال حمزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الأسبق سبب رحيله عن النادى الأهلى.

قال حمزة خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1" :" وافقت على اللعب للأهلي رغم وجود عروض أخرى أبرزها الإسماعيلي وقررت الرحيل بسبب عدم قيدي أفريقيا وأنا من جوايا ماصدقت حاجة تحصل لإن كل إنتمائي للزمالك والحقيقة الناس في النادي الأهلي كانوا في غاية الإحترام معايا".

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أكد جمال حمزةانه لايوجد مواهب في الكرة المصرية في الوقت الحالي موضحا أنه لا يوجد مواهب في قطاعات الناشئين في جميع اندية مصر في الوقت الحالي، على عكس الأجيال السابقة.

وأضاف :"مصطفى محمد مهاجم الزمالك ورمضان صبحي، لاعب الأهلي طفرات في الكرة المصرية"، مضيفا :"جيلي كان به العديد من اللاعبين المميزين على رأسهم احمد حسام ميدو ومحمد عبد الواحد، ومن الاهلي حسام غالي ووائل رياض".