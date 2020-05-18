شكرا لقرائتكم على فتحى: مرتضى منصور قالى أنت "محسود" ومحمد صلاح بقاله كتير ما بيكلمنيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال على فتحى لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي إن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض أخبره بانه محسوج بسبب إصابته الطويلة.

أضاف على فتحى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير:" المستشار مرتضى منصور بيحبنى وعلى طول كان يقولى أنت لاعيب وواخد عين بسبب إصابتى الغريبة".

وكان علي فتحي قد انضم لصفوف الزمالك قادمًا من نادي المقاولون العرب خلال صيف عام 2016.

كشف فتحي لاعب عن تفاصيل الإصابة التي لحقت به، خلال فترة تواجده مع الزمالك قبل رحيله عن القلعة البيضاء.

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تابع: "الزمالك جعلني أسافر إلى الطبيب الألماني الذي عالج محمد إبراهيم من إصابته في لقاء صن داونز وتحدث محمد إبراهيم معي ونصحني بالذهاب إلى ألمانيا، وتحدثت مع الطبيب الألماني وتناقشنا سويًا، وقال لي (لو العلاج ناحية اليمين أنت ماشي ناحية الشمال و، ويقصد أن العلاج كان خاطئا وأبلغت أحمد مرتضى منصور، وتم وضع برنامج محدد لعودتي للملاعب".

وواصل: "جيلي في المقاولون العرب أنا ومحمد صلاح ومحمد النني كنا فريق جيد جدًا، وكنا نفوز على الأهلي والزمالك".

واختتم: "محمد صلاح لم يتواصل معي منذ فترة وهذا طبيعي، ولكن تواصل معي وقت إصابتي، ومحمد النني يتواصل معي باستمرار".