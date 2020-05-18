محمد فاروق عن الرحيل للأهلي أو الزمالك: تجديد عقدي مع بيراميدز يٌنهي أي إشاعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد فاروق صانع ألعاب فريق بيراميدز، عن موقفه من العودة إلى صفوف الأهلي أو الانتقال للزمالك خلال الفترة المقبلة.

فاروق قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين :"أنا مستمر مع بيراميدز، ولا يزال عقدي مستمرًا".

وتابع :"جددت عقدي في الفترة الماضية، وهذا التجديد لإنهاء أي اشاعات بشأن رحيلي عن النادي، وكل التقدير للأهلي أو الزمالك، لكن أنا بلعب لنادٍ كبير".

وعن انضمام لاعبين من أصحاب الخبرة مثل عبد الله السعيد، أوضح :"انضمام عبد الله السعيد لنا أعطانا الدافع لتحقيق البطولات".

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وأنهى :"نحاول في حال استكمال الموسم أننا ننافس على الدوري بجانب التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية".

وشارك محمد فاروق بقميص بيراميدز في الموسم الحالي بواقع 20 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل تسعة أهداف ويصنع خمس تمريرات حاسمة.

وكان فاروق صاحب الـ30 عامًا، انتقل إلى صفوف بيراميدز في صيف موسم (2018 - 2019) قادمًا من المقاولون العرب.

جدير بالذكر أن فاروق كان لديه تجربة مع الأهلي بانتقاله من المقاولون العرب في صيف (2014 - 2015) قبل أن يرحل في الصيف التالي لوادي دجلة في صفقة انتقال حر.