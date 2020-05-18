بلال علام يتحدث عن تراجع مستوى التعليق المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد المعلق الرياضي بلال علام، أن التعليق المصري يواجه أزمة خلال السنوات الأخيرة، بعدما تراجع مستواه بشكل ملحوظ مقارنة بباقي مدارس التعليق في الخليج العربي وشمال أفريقيا.
وقال علام في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" التعليق المصري تراجع وأصبحنا في اخر الصف".
وأضاف، أن التعليق في مصر كان أساس المهنة، لافتا أن المعلقين في الخليج ظلوا يتغنوا بأساطير التعليق المصري لسنوات مثل ميمي الشربيني ومحمود بكر وحمادة إمام".
وأوضح، أن محمود بكر أسطورة تعليق لن تتكرر، واستطاع أن يلفت الانتباه خلال دوري بدون جمهور، لافتا أن عيوب الملعقين المصريين عدم الصبر والتسرع من أجل الحصول على فرصة.
وأتم:" نملك العديد من المدراس الجيدة في التعليق المصري، لكن ربما يكون طريقة لعب الدوري في مصر يؤثر على المعلق، لكن في النهاية يجب أن يتحلى جميع المعلقين بالصبر".
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