محاميه رداً على هاني رمزي: صلاح لم يناقش مستقبله مع أحد مدربيه السابقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نفى رامي عباس محامي ووكيل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ما أشيع مؤخراً بمناقشه صلاح لأحد العروض التي وصلت له مع أحد مدربيه السابقين.

وكان هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر قال في تصريحات إعلامية، إن محمد صلاح تحدث معه لأخذ نصيحته في عرض أتى له من ريال مدريد للتعاقد معه في عام 2018.

وقال هاني رمزي: "كان ذلك في مباراة ودية لمنتخب مصر في سويسرا أثناء ولاية المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وتواصل صلاح معي من أجل مناقشتي في العرض وتحدثت معه لتقديم النصيحة".

وكتب رامي عباس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لينفي تصريحات هاني رمزي: "محمد لم يناقش أي خطط بشأن مسيرته مع أي مدرب سابق له".