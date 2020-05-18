رابح ماجر يوجه نصيحة لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد النجم رابح ماجر، لاعب منتخب الجزائر السابق، أنه من الطبيعي وجود مقارنة بين مواطنه رياض محرز والدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال ماجر في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" حاليا صلاح ومحرز واوباميانج افضل 3 لاعبين افارقة ومعهم ساديو ماني أيضا لاعب جيد، واعتبر صلاح ومحرز هم سفراء للكرة العربية".

وأضاف:"صلاح ممتاز وفعال وهو ايضا يلعب في فريق كبير، وفاز بكل شيء معه، ويجب ان يبحث عن الاستقرار".

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وأوضح، أنه ربما لا يحصل صلاح على نفس الفرصة التي يحصل عليها مع ليفربول في حال رحيله لفريق اخر، لذلك انصحه بالبقاء مع الريدز.

وانتقل ماجر للحديث عن تجربة كل من مصر والجزائر في أمم افريقيا الاخيرة 2019، مؤكدا أنه كان يتوقع أن يفوز المنتخب المصري باللقب.

وتابع:"كنت ارشح مصر للفوز بامم افريقا لكون البطولة تقام على الأراضي المصرية، كما أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين،لكنهم لم يظهروا بالمستوى المنتظر بسبب عدم الاعداد الجيد".

وأتم تصريحاته:" منتخب الجزائر لعب في ظروف جيدة والملعب كانت أرضيته جيدة، والجماهير المصرية كانت تشجع المنتخب الجزائري، حيث ظهر أنه المنتخب الأفضل ولذلك استحق الفوز باللقب".