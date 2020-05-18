محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أنه لم يكن يتمى أن تصل الأمور مع حسام حسن وشقيقه ابراهيم والنادي البورسعيدي لهذه المرحلة.
وقال الخولي في تصريحات لبرنامج جمهور التاللتة عبر قتاة أون تايم سبورتس:" لم نكن نتمنى أن تكون هناك شكوى من حسام حسن ضد النادي المصري".
وأضاف:" حسام حسن قدم شكوى ضد المصري في اتحاد الكرة للحصول على شهر كقيمة متأخرة له بعد رحيله عن النادي".
وأوضح الخولي، أن النادي المصري هو صاحب الحق، بعدما حصل حسام حسن وشقيقه على أكثر من مليوني جنيه كراتب لشهرين قبل رحيلهما.
وتابع:" تفاجأنا بشكوى حسام وشقيقه ضد المصري، هو لم شتكى اشخاص ولكنه اشتكى النادي، من حقنا الدفاع عن حقوق النادي"
وأتم:" قدمنا تظلم في الاتحاد المصري بالإضافة لإقامة دعوى قضائية في المحاكم المدنية لاسترداد الأموال التي حصل عليها حسام حسن وشقيقه".
كانت هذه تفاصيل خبر المصري: لم نتوقع شكوى حسام حسن ضدنا.. ونتمسك بحقوق النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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