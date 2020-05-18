المتحدث باسم رئاسة الوزراء: عودة الدوري سيكون وفقًا لما تقرره وزارة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء المصري، أن عودة الموسم الجاري من دوري WE المصري ستكون وفقًا لما تقره وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشار سعد في تصريحات عبر القناة الأولى المصرية، إلى أن استكمال الموسم الجاري من الدوري سيكون بمثابة تجربة لما سيحدث في الموسم المقبل في ظل استمرار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال متحدث الوزراء: "في ألمانيا عادت مسابقة الدوري وفقًا لإشتراطات وقائية محددة، دول كثيرة ضربها وباء كورونا لكنها بدأت في العودة، لكنها عودة تختلف عن السابق، هناك إختلاف حتمي في أسلوب الحياة".

وأكمل: "هناك نية للسماح بالعودة التدريجية للنوادي الرياضية، ربما يكون ذلك خلال النصف الثاني من شهر يونيو، سيتم الإعلان عن إجراءات في النصف الأول من الشهر ويتم تطبيقها في النصف الثاني".

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وأضاف: "إذا عادت الأندية وفقًا لما تقرره وزارة الصحة فهذا سيفتح المجال أمام عودة كرة القدم، وفقًا للضوابط التي سيتم تحديدها، ننظر للأمر على هذا النحو".

وأوضح: "العودة التدريجية للأندية الرياضية والاجتماعية سيفتح المجال أمام عودة الدوري العام لكرة القدم وبعض الأنشطة الأخرى".

وأردف: "لم يتخذ أي قرار بإلغاء الدوري المصري، الاحتمال الأرجح هو عندما تأتي وزارة الصحة بصيغة اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة وأكدا أن هناك موافقة على عودة النشاط بإشتراطات محددة والأندية وافقت عليها فإن الحكومة لن تعارض نهائيًا وفقًا لتطبيق هذه الاشتراطات الصارمة".

موضحًا: "هذا الوضع ينطبق على الموسم القادم، من المفترض أن يبدأ في أغسطس أو سبتمبر، فيروس كورونا سيظل متواجدًا، لذلك نريد أن نقوم بالتجربة في الموسم الجاري تمهيدًا للموسم المقبل".

واختتم: "إذا قالت وزارة الصحة أن الدوري سيستكمل وفقًا لضوابط ما فإننا سنوافق، وستستمر هذه الضوابط في الموسم المقبل".