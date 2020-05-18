تريزيجيه يوجه رسالة لأستون فيلا وللمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، رسالة إلى جماهير فريقه بجانب الجمهور المصري.

تريزيجيه قال في تصريحات عبر الموقع الرسمي لأستون فيلا، اليوم الأحد :"أشكر عشاق أستون فيلا على وقوفهم معنا، وسأبذل قصارى جهدي لأجعلكم سعداء".

وتابع :"أشكر الشعب المصري أيضًا على دعمه المستمر، وأود أن أقول لهم لم أحقق ذلك بمفردي".

وواصل :"نجاحي في المستقبل نجاحًا لجميع المصريين".

وعن رأيه حول توقف المباريات خلال الفترة الجارية بسبب فيروس كورونا، أوضح :"الأمر صعب عندما لا تفعل الشيء الذي تحبه، وما نحبه هو كرة القدم".

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ونوّه :"هناك شيء إيجابي حيث يمكنك قضاء المزيد من الوقت مع العائلة والإقتراب منهم".

وتحدث تريزيجيه عن شهر رمضان، قائلاً :"الأمر صعب للغاية، لأن اليوم هنا طويل جدًا، لكن ما أفعله هو المحافظة على لياقتي".

واستطاع صاحب الـ25 عامًا أن يشارك في 31 مباراة بجميع المسابقات مع أستون فيلا خلال موسمه الأول حتى الآن ليسجل أربعة أهداف ويصنع تمريرة واحدة حاسمة.

وكان تريزيجه انتقل إلى صفوف أستون فيلا مطلع الموسم الحالي (2019 - 2020) قادمًا من فريق قاسم باشا في صفقة لم تعلن عن قيمتها المادية.

جدير بالذكر أن المسابقات المحلية في بريطانيا متوقفة على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).