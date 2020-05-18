الخطيب يقوم بجولة تفقدية بفرع الأهلي بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قام حمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الأحد ،بجولة تفقدية بفرع النادي بمدينة نصر، للاطمئنان على أعمال التطوير ومتابعة كل ما يتعلق بإنجاز المشروعات داخله لاستكمال ثورة التطوير الإنشائي التي وضع مجلس الإدارة على عاتقه إنجازها منذ اليوم الأول له في ولايته الحالية.

وتواجد رفقة الخطيب في الجولة محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، والعميد احمد إيهاب النحاس، القائم بأعمال مدير فرع مدينة نصر والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والعميد محمود حزين مدير أمن فرع مدينة نصر.

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وحرص الخطيب في جولته اليوم علي متابعة أعمال التشييد والبناء الخاصة بالجراج متعدد الطوابق.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقلة تحركات من أجل الحصول على موافقات رسمية بشأن إقامة جراج آخر أيضا داخل النادي سيتم العمل على إنجازه بالتوازي مع الجراج متعدد الطوابق الذي تم الحصول على الموافقات الخاصة به رسميًا مؤخرًا.

وقام الخطيب بتفقد المشروعات الخاصة بتدشين مجمع ملاعب الاسكواش، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الخاصة بالبوابة الفرعية بجانب الاطمئنان علي أعمال الصيانة الجارية داخل فرع النادي الخاصة بالبنية التحتية وايضا المتعلقة بمجمع حمامات السباحة والمنطقة الترفيهية ومنطقة المطاعم ( فوت كورت) .