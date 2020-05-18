تقارير يونانية: كوكا الأولوية الأولى لأولمبياكوس في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية يونانية، أن أحمد حسن "كوكا" الذي يلعب لأولمبياكوس معارًا من سبورتنج براجا البرتغالي يظل الأولوية الأولى بالنسبة لإدارة لنادي في الصيف المقبل، بالرغم من الاهتمام بمهاجم مارسيليا كونستانتينوس ميتروجلو.

وقال موقع "سبورت تايم" اليوناني أن المدير الفني البرتغالي بيدرو مارتينز يعتبر كوكا الخيار الأول بالنسبة له من أجل دعم صفوف الفريق في الصيف المقبل، من خلال الشراء بشكل نهائي بعد انتهاء فترة الإعارة في يونيو القادم.

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ويرى مارتينز أن كوكا الذي عمل له في صفوف سبورتيج براجا عاد للحياة من جديد خلال الفترة التي لعبها مع أولبيماكوس، لكن يظل النقاش حول التوصل لاتفاق مادي مع النادي البرتغالي.

ويرفض براجا التخلي عن أحمد حسن "كوكا" بأقل من 2.5 مليون يورو، ويضع أولمبياكوس آمالًا على كوكا ليتحدث إلى إدارة براجا من أجل تخفيض المبلغ، كما أن النادي لا يتعجل انهاء الصفقة في الوقت الحالي لاعتقاده بأن الوقت كافي لخوض المفاوضات.

ويعتبر أولمبياكوس أن كونستانتينوس ميتروجلو هو الخيار الثاني في حالة عدم التعاقد مع كوكا بشكل نهائي، كونه من الأسماء المطروحة بالنسبة للنادي دائمًا ولرغبة ناديه مارسيليا في التخلص منه بسبب راتبه الكبير.