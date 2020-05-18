علي فتحي: المقاولون بيتي ونشأت مع محمد صلاح والنني

صرح علي فتحي لاعب الإنتاج الحربي ونجم نادي الزمالك السابق، أن نادي المقاولون العرب هو بيته الذي نشأ به، وأن محمد صلاح والنني من الجيل الذي لعب معهم

وقال علي فتحي في حواره مع الإعلامي أحمد شوبيرعبر برنامجه ملعب أون تايم:" ذهبت لنادي المقاولون العرب إجراء الاختبارات ، وأبدو إعجابهم بي، ولكن نادي

الحديد والصلب رفض انتقالي في تلك الفترة، ولكن في أخر يوم في القيد جاء مسؤلي نادي المقاولون أنهو التعاقد مع إدارة نادي الحديد والصلب أنهو التعاقد"

" لعبت مع جيل محمد صلاح والنني، ولكن محمد صلاح كان قبلي بعامين، وكنا نفوز علي

الأهلي والزمالك ، في نفس جيلنا، ومحمد صلاح يتواصل معي من الحين للأخر للإطمئنان علي"

وتعرض علي فتحي صاحب ال 28 عاما بإصابة قوية في فترة لعبه في الزمالك بمويم 2016، عطلته عن اللعب والمشلركة بالمباريات لمدة 3 سنوات، بعد أن عاني من التهابات في وتر القدم واخبر الجهاز الفني بذلك ولكنهم أصروا أن يستمر في المشاركة حتى نهائي كأس مصر، سافر إلي ألمانيا ليكمل رحلة علاجه.