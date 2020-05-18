جمال حمزة: منافستي مع ميدو في الزمالك كانت كروية

قال جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، مساء اليوم الأحد ، إن المنافسة بينه وبين أحمد حسام ميدو في فترة لعب الثنائي معًا في القلعة البيضاء، كانت كروية على من يسجل الأهداف.

وقال جمال حمزة في تصريحات له مع أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب

أون تايم : " لعبت أنا وميدو في الزمالك بجانب بعضنا البعض، وكنا نتصارع علي من يحرز الأهداف ، ومن سيحصد لقب هداف الفريق"

وأضاف حمزة: " كنت ألعب مهاجم صريح وتحت المهاجمين، ولكن

في فترة لعبي مع ميدو، كنت ألعب كصانع ألعاب وأمرر له الكثير من الكرات، فكان يسجل أكثر مني ، ولكن بعدها قررت أن أسجل أهداف فكنت قليلا ما أمرر له الكرات"

وأتم: " ميدو لاعب محترف وإمكانياته الكروية عالية، وكان دائما مايسجل أهداف لم نكن نراها من قبل في الكرة المصرية، وكان يسجل أهداف رائعة برأسه"