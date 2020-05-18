قال جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، مساء اليوم الأحد ، إن المنافسة بينه وبين أحمد حسام ميدو في فترة لعب الثنائي معًا في القلعة البيضاء، كانت كروية على من يسجل الأهداف.
وقال جمال حمزة في تصريحات له مع أحمد شوبير عبر برنامجه ملعبأون تايم : " لعبت أنا وميدو في الزمالك بجانب بعضنا البعض، وكنا نتصارع علي من يحرز الأهداف ، ومن سيحصد لقب هداف الفريق"
وأضاف حمزة: " كنت ألعب مهاجم صريح وتحت المهاجمين، ولكنفي فترة لعبي مع ميدو، كنت ألعب كصانع ألعاب وأمرر له الكثير من الكرات، فكان يسجل أكثر مني ، ولكن بعدها قررت أن أسجل أهداف فكنت قليلا ما أمرر له الكرات"
وأتم: " ميدو لاعب محترف وإمكانياته الكروية عالية، وكان دائما مايسجل أهداف لم نكن نراها من قبل في الكرة المصرية، وكان يسجل أهداف رائعة برأسه"
كانت هذه تفاصيل خبر جمال حمزة: منافستي مع ميدو في الزمالك كانت كروية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.