بدر حامد: شيكابالا ضمن عظماء وأساطير الزمالك

أشاد بدر حامد، نجم الزمالك السابق، بمحمود شيكابالا، نجم الفريق الأبيض الحالي وقائده.

وقال حامد خلال تصريحات لزملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أعتبر شيكابالا ضمن عظماء وأساطير الزمالك".

وأتم حديثه عن الأباتشي قائلاً:" شيكابالا يُصنف مع أساطير الزمالك حاله حال حسن شحاتة وفارق جعفر وحازم إمام وغيرهم من الرموز والنجوم". الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أعتبر شيكابالا ضمن عظماء وأساطير الزمالك".وأتم حديثه عن الأباتشي قائلاً:" شيكابالا يُصنف مع أساطير الزمالك حاله حال حسن شحاتة وفارق جعفر وحازم إمام وغيرهم من الرموز والنجوم".

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