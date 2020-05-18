جمال حمزة يكشف كواليس انتقاله إلي الأهلي

كشف جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، مساء اليوم الأحد كيفية انتقاله إلى النادي الأهلي والتوقيع معهم، على الرغم من أنه ابن من أبناء القلعة البيضاء.

وقال جمال حمزة في تصريحات له مع أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "عقدي خلص مع الزمالك وبعده روحت ماينز ، ولعدها ذهبت للجونة وانتهت مدتي، و تأخر الزمالك

في الرد عليّ بعده، فبدأت أنظر في العروض المقدمة لضمي، ووجدت الأهلي أفضل عرض لي، فوقعت معه"

وأضاف : " وكان الموضوع وقتها صعب، فأنا ابن من ابناء الزمالك وأن أذهب للأهلي كان الأمر صعب جدًا علي، فبدأت أفكر بعدها في أمكانية دخولي نادي

الزمالك بعد ذلك، وهل سأقابل أصدقائي القدامي مرة أخري أم لا، فكانت فترة صعبة، ولكن لاعبي الأهلي استقبلوني بإسلوب جيد، وبدأت معسكر التدريب مع الأهلي في ألمانيا"

يذكر أنه في عام 2009 أعلن نادى ماينز الألمانى التعاقد مع جمال حمزة فى صفقة انتقال حر لكنه عاد سريعًا للدورى المصرى مع بداية عام 2010؛ لينضم لصفوف فريق الجونة لمدة 6 شهور ثم انضم للنادى الأهلى لكن على الورق فقط دون مشاركة فعلية.