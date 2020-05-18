بدر حامد: 95% من الشعب الليبي يشجع الزمالك

أكد بدر حامد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن 95% من الشعب الليبي ينتمي ويشجع الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي

يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" على مدار مشواري في قطاع الناشئين بأهلي طرابلس اكتشفت أن 95% من الليبين يشجعون الزمالك وللزمالك شعبية جارفة في طرابلس على الأخص".وأنهى حديثه قائلاً:" لم أقابل سوى إثنين فقط يشجعان النادي الأهلي في ليبيا"