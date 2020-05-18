بدر حامد: 95% من الشعب الليبي يشجع الزمالك

أكد بدر حامد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن 95% من الشعب الليبي ينتمي ويشجع الزمالك.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي
وأنهى حديثه قائلاً:" لم أقابل سوى إثنين فقط يشجعان النادي الأهلي في ليبيا"
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