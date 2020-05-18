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بدر حامد: الاستقرار الفني وراء تتويجات الزمالك هذا الموسم

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أكد بدر حامد، نجم الزمالك السابق، أن الاستقرار داخل النادي الأبيض وراء تتويجاته في الموسم الجاري، بدايةً من كأس مصر في الصيف الماضي

ثم الظفر بلقبي السوبر المصري والأفريقي.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الاستقرار الاداري برئاسة مرتضى منصور ولد نوع من الاستقرار الفني داخل صفوف الفريق ومن ثم جاءت الألقاب".
كما أشاد حامد بالالتزام التكيتيكي والفني للاعبي الزمالك خلال مشوار الفريق في الموسم الجاري.
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