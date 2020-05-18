جمال حمزة: لم أقصد إهانة حسن شحاته

علل جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، سبب تصريحاته السابقة عن المدير الفني السابق للمنخت المصري حسن شحاته بسبب عدم تواجده في قائمة المنتخب في تلك الفترة.

وقال جمال حمزة في حوار له مع أحمد

شوبير عبر يرنامجه ملعب أون تايم: " حسن شحاته في بمثابة والدي، وتصريحاتي عنه ، بسبب عدم ضمي لقائمة المنتخب الوطني في أحد الفترات، تم فهمه بطريقه خاطئة".

وأضاف حمزة: " لقد صرحت بأن عدم ضمي لقائمة المنتخب تهريج، ولكن ذلك ردًا علي مقولة حسن شحاته في أحد تصريحاته " جمال حمزة بيتدرب على مزاجه"، وتعليقي بتلك الكلمة كان على مقولة حسن شحاته، قاصدًا بأنه كان يمزح في البرنامج، ولم أقصد إهانته".