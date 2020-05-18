نصر إبراهيم: أتمنى عودة النشاط الرياضي

تمنى نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، عودة النشاط الرياضي في مصر، بعد فترة من التوقف الطويل بعدد تفشي وباء كورونا.
وأضاف نصر إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي
وعن أزمة ملف نادي القرن في أفريقيا، أكد مهاجم الزمالك السابق، أن النادي تعرض لظلم كبير في هذه القضية، موجهاً الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على فتح الملف من جديد خلال هذه الأيام.
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