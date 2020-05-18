شوبير يكشف عن مدة فترة إعداد اللاعبين حال استئناف الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير مساء اليوم الأحد، عن مدة فترة إعداد اللاعبين حال اتخاذ الجهات المعنية القرار بعودة النشاط الكروي والدوري المصري مرة أخري واستكمال الموسم الحالي.
وقال شوبير خلال برنامجه ملعبأون تايم: " سمنح الجهات المختصة في اتحاد الكرة عن فترة إعداد اللاعبين حال ، الاعلان عن الضوء الأخضر لاستكمال الموسم الكروي الحالي، وستتراوح تلك الفترة بين 4 إلى 5 إسابيع قبل بداية المباريات".
وكان قد أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أنه سيتم أخذ الإجراءات اللازمة ، من أجل عودة النشاط الرياضي بمصر تدريجيًا، ولكن تحت إجراءات إحترازية محكمة .
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