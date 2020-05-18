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حمادة عبداللطيف يسخر من عدم حصول الزمالك على لقب نادي القرن

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سخر حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، من عدم اعلان النادي بطلاً للقرن الماضي في أفريقيا.
وقال عبداللطيف في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي

الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" طول عمري عارف أن 9 أكتر من 7.. لكن واضح فيه ناس عايزة تغير نظريات عالم الرياضيات فيثاغورث".
ولام عبداللطيف المجالس السابقة للزمالك على عدم فتح ملف نادي القرن وعدم المطالبة بحقوق النادي الأبيض.
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