حمادة عبداللطيف يسخر من عدم حصول الزمالك على لقب نادي القرن

سخر حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، من عدم اعلان النادي بطلاً للقرن الماضي في أفريقيا.
وقال عبداللطيف في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي
ولام عبداللطيف المجالس السابقة للزمالك على عدم فتح ملف نادي القرن وعدم المطالبة بحقوق النادي الأبيض.
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