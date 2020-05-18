رياضة | موعد وتفاصيل عودة النشاط الرياضي في مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد وتفاصيل عودة النشاط الرياضي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي مساء اليوم الأحد عن استمرار إغلاق الأندية وتوقف النشاط الرياضي في ظل انتشار فيروس كورونا.

عودة النشاط الرياضي في مصر

Advertisements

وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه سيتم البدء من يوم 15 يونيو المقبل سيتم إعادة النشاط الرياضي تدريجياً ضمن مجموعة من الأنشطة تناقش الحكومة عودتها وفقاً لضوابط معينة وبشكل تدريجي.

ولم تعلن الحكومة المصرية قراراً حاسماً بشأن مدى إمكانية استكمال النشاط الرياضي في الموسم الحالي أو الاتجاه لخيار الإلغاء.

الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر قد توقف بالكامل يوم 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.