رياضة | مان سيتي يغلق الباب أمام رحيل جابرييل جيسوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مان سيتي يغلق الباب أمام رحيل جابرييل جيسوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرص إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، على بقاء نجمها البرازيلي، جابرييل جيسوس لأطول فترة ممكنة، خاصة في ظل قرب إعتزال الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو.

جابرييل جيسوس لن يرحل عن مان سيتي

وذكرت صحيفة " ذا صن " البريطانية، أن مانشستر سيتي يخطط لتجديد عقد جابرييل جيسوس براتب قيمته 120 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي يرغب بالحفاظ على اللاعب لأطول فترة ممكنة، وذلك في ظل إهتمام يوفنتوس بالحصول على خدماته الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن جابرييل جيسوس صاحب الـ23 عاماً يلعب في مانشستر سيتي منذ 2017، وقدم مع الستيزنز مباريات مميزة في البيرميرليج ودوري أبطال أوروبا

خاض جابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي 139 مباراة وسجل 63 هدفاً وصنع 25، وينتهي عقده في 2023.