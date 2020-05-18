رياضة | شوبير يكشف المهلة التي سيمنحها اتحاد الكرة للأندية حال عودة النشاط

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف المهلة التي سيمنحها اتحاد الكرة للأندية حال عودة النشاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطة اتحاد الكرة المصري التي سيعتمد عليها في حال عودة نشاط الرياضي مرة أخرى بعدما توقف لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

شوبير قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"اتحاد الكرة سيمنح الأندية مدة من 4:5 أسابيع كفترة إعداد إلى الأندية لتجهيز لاعبيها".

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وتابع :"اتحاد الكرة يأمل في تقليل المدة وقد يتم ضغط هذه الفترة لتصبح فترة الإعداد شهر واحد فقط، بعمنى انه في حال صدور قرار باستئناف الدوري يوم 15 يونيو فإن الدوري سيعود يوم 15 يوليو المقبل".

وواصل :"أما بخصوص الملاعب التي ستسقبل المباريات لم تقر بعد، ولا بد أن يتم إعلام الأندية بها".

وأردف :"النادي الأهلي كان أكثر الأندية سعادة بحديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والأمور تسير في طريق الانفراجة".