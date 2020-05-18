رياضة | رابح ماجر ينصح محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رابح ماجر ينصح محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى رابح ماجر نجم الكرة الجزائرية السابق إن الثنائي محمد صلاح ورياض محرز يعتبران سفراء للكرة العربية بعد المستوى الذي يقدمه الثنائي في الدوري الإنجليزي وفي أوروبا.

وقال ماجر في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"محمد صلاح ورياض محرز سفراء الكرة العربية ويقدمان مستويات مميزة للغاية في الدوري الإنجليزي".

وتابع :"أنصح محمد صلاح بالاستقرار والبقاء في ليفربول الموسم المقبل، لأن الريدز أمامه".

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وأشار :"تفاجئت بمستوى منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019، رغم كونه المرشح الأول للتتويج باللقب".

وأردف :"خلال مجريات البطولة وجدت أن منتخب الجزائر هو الأفضل والأجدر بالتتويج باللقب، ونجح في ذلك".

وأوضح :"من الصعب التكهن بالفريق الذي سيتوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لأن الفرق التي تأهلت للدور نصف النهائية قوية".

واتم حديثه :"تربطني علاقة بنجوم الكرة المصرية في جيلي أمثال احمد شوبير ومجدي عبد الغني".