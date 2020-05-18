رياضة | يوفنتوس يضع آرثر ميلو شرطا لإتمام انتقال ثنائيه لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يضع آرثر ميلو شرطا لإتمام انتقال ثنائيه لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، وجود تطورات جديدة في مفاوضات برشلونة الإسباني مع نظيره يوفنتوس الإيطالي بشأن الصفقات التبادلية.

وكشفت التقارير، إن ما تردد بشأن إتمام الاتفاق بين برشلونة ويوفنتوس على صفقة تبادلية تتضمن انضمام نيلسون سيميدو للبيانكونيري مقابل الثنائي بيانيتش، ودى تشيليو وقيمة مالية أمر غير صحيح.

وأشارت التقارير، إلى أن إدارة يوفنتوس مطالبها واضحة، وأنهم يرغبون في الحصول على آرثر ميلو للموافقة على رحيل الثنائي دي تشيليو وبيانيتش لبرشلونة.

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وأضاف أن لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو، لم يخطر إدارة الفريق بالموافقة على الرحيل والدخول في صفقة تبادلية حتى الآن.

ويشار أن انضم ميلو إلى البلوجرانا في 2018، قادمًا من صفوف غريميو بعقد يمتد حتى صيف 2024.