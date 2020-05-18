رياضة | تشافي يوجه رسالة إلى برشلونة بشان ضم نجمي الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشافي يوجه رسالة إلى برشلونة بشان ضم نجمي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم تشافي هيرنانديز نجم نادي برشلونة السابق ومدرب نادي السد القطري نصيحه إلى ناديه السابق بشأن التعاقد مع نجمي قارة إفريقيا.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "برشلونة ليس في حاجة لخدمات أوباميانج وماني بل يحتاج النادي إلى ضم أسماء أخرهم غيرهم في الصيف القادم".

وتابع تشافي: " وكذلك استبعد التعاقد مع ماني لعدم حاجة النادي في لاعب جناح يجيد التحولات السريعة واستغلال الفراغات".

وأنهى تشافي هيرنانديز تصريحاته قائلا: " أفضل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا أو الألماني جنابري، لأن برشلونة يجب أن يتعاقد مع الأجنحة المهارية القادرة على اللعب في وبين الخطوط".

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع بيير أوباميانج لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الذي ينتهي عقده في ملعب الإمارات خلال صيف عام 2021.

وسعت إدارة آرسنال، منذ فترة، لتجديد عقد أوباميانج ولكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق معه بشأن ذلك، مما أدى إلى انتشار التكهنات حول مستقبله.

وارتبط لاعب بوروسيا دورتموند السابق بأكثر من نادِ، إلى جانب ريال مدريد، مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي وغيرهم.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن ريال مدريد منح نظيره في أرسنال مهلة لتحديد موقفها من مستقبل أوباميانج، وما إذا كانت ستوافق على رحيله إلى سانتياجو برنابيو أم لا وتنتهي هذه المدة في 15 يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن النادي الملكي يريد بالفعل ضم أوباميانج ولكن الإدارة لا تستطيع الانتظار بعد منتصف الشهر المقبل لمعرفة مصير تلك الصفقة.