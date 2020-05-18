رياضة | رسميًا.. الاتحاد البحريني للطائرة يعتذر عن تنظيم البطولة الآسيوية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الاتحاد البحريني للطائرة يعتذر عن تنظيم البطولة الآسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الاتحاد البحريني للكرة الطائرة، اليوم الأحد، باعتذار رسمي عن عدم استضافة بطولة آسيا تحت 18 سنة، التي من المقرر إقامتها في الصيف الحالي.

وكان الاتحاد البحريني قد تلقى خطابًا من الاتحاد الآسيوي، لتحديد موعد مبدئي للبطولة، خلال الفترة من نوفمبر2020 حتى مارس 2021، وعلى الاتحاد المحلي أن يحدد الموعد المناسب.

وتقدم الاتحاد البحريني باعتذار رسمي لنظيره الآسيوي، معللًا ذلك بانشغال اللاعبين بالامتحانات الدراسية خلال الفترة المذكورة، وعدم القدرة على استضافة البطولة خلالها.

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ويُنتظر أن يفتح الاتحاد القاري، الباب أمام دول أخرى لتنظيم البطولة، وفي حال تعذر ذلك فإن الاحتمالات تشير إلى تأجيلها، حتى صيف العام القادم.

وكان من المقرر أن تقام البطولة الصيف الحالي، إلا أن أزمة فيروس كورونا المستجد أجلتها، حتى إشعار آخر.