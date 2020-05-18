رياضة | إيفرتون الإنجليزي يقرر إعادة قيمة التذاكر لجمهوره

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيفرتون الإنجليزي يقرر إعادة قيمة التذاكر لجمهوره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الأحد، قرارًا بشأن التذاكر الخاصة بمباريات الفريق لجماهير النادي.

واتخذت إدارة نادي إيفرتون الإنجليزي، هذا القرار، بسبب توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وقررت إدارة نادي إيفرتون إعادة قيمة التذاكر الخاصة بالمباريات المتبقية للفريق في عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من الموسم الجاري.

وجاء قرار نادي إيفرتون، بعد تصريحات الحكومة البريطانية أن الفعاليات الرياضية التي سيتم استئنافها مطلع يونيو المقبل، يجب أن تكون دون حضور جماهيري، لتفادي تفاقم الأزمة وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، حيث تجتهد جميع الحكومات والدول في العالم لممناهضة انتشار الفيروس.