رياضة | مانويل نوير يزف خبر سار لجماهير بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانويل نوير يزف خبر سار لجماهير بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير بأنه سعيد بفوز البافاري على مضيفه يونيون برلين بهدفين مقابل لاشئ اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا) وأن تجديد عقده أصبح قريبا.

وبعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استأنفت منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارا من أمس السبت بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقا لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.

وحقق بايرن الفوز في مباراة اليوم ليرفع رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

وقال مانويل نوير في تصريحات لشبكة سكاي التليفزيونية عقب المباراة :"كنا حاضرين في المباراة منذ البداية حتى لو لم نظهر بأفضل مستوياتنا. إننا سعداء بالسيطرة على المباراة واستحق فريقنا الخروج بالنقاط الثلاث."

وأضاف نوير أنه يشعر بالتفاؤل إزاء التوصل قريبا إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع بايرن ميونخ، علما بأن عقده الحالي يستمر حتى عام 2021 .

ومن حانبه، قال زميله توماس مولر، الذي هز شباك يونيون برلين خلال مباراة اليوم، لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل :"كان هناك شيء من التوتر الطبيعي لأنها بداية جديدة. لكنني لم أشعر بأن أحدا كان يشعر بالتوتر إزاء إمكانية ارتكاب أخطاء... لقد جرى إبلاغنا بملامح الوضع."

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وفي سياق آخر نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في تحقيق فوز هام وثمين على نظيره يونيون برلين بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الألماني.

تقدم ليفاندوفسكي لبايرن ميونخ في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، ليعود للتسجيل من جديد مع العملاق البافاري في أول مباراة بعد استئناف النشاط الكروي للبايرن.

وضاعف بافارد النتيجة للبايرن في الدقيقة 80 بتسديدة قوية سكنت شباك يونيون برلين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونخ في قمة المسابقة الألمانية برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند أقرب منافسيه.

وكان النشاط الكروي قد توقف في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن تستأنف مباريات البوندسليجا أمس السبت.