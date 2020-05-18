رياضة | أحمد رفعت يحسم موقفه من الاستمرار مع الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد رفعت يحسم موقفه من الاستمرار مع الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم أحمد رفعت نجم نادي الزمالك المعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري في الساعات القليلة الماضية موقفه من الاستمرار مع زعيم الثغر في الموسم القادم.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد طلب من نادي الزمالك خلال الفترة الماضية تمديد إعارة أحمد رفعت مع الفريق لمدة موسم آخر بعد تألق اللاعب بشكل لافت مع الفريق.

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ولكن قرر أحمد رفعت بشكل مفاجئ عدم الاستمرار مع الاتحاد السكندري في الموسم القادم أبلغ النادي أنه ليس لديه النيه في تجديد إعارته ويرغب في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

واتخذ أحمد رفعت قرار الرحيل عن نادي الاتحاد السكندري وعدم تجديد إعارته بسبب تلقيه العديد من العروض في الفترة الماضية لضمه في الصيف القادم.

ويملك احمد رفعت العديد من العروض من أندية الدوري المصري الممتاز أبرزها من نادي بيراميدز بخلاف العروض المقدمة له من السعوديه ولكن اللاعب لم يحسم وجهته النهائية حتى الآن.