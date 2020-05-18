رياضة | مفاجأة.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد النادي الأهلي في الفترة الماضية سعر بيع واحد من نجوم الفريق الأحمر لمن يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النادي الأهلي قد استقر من فترة على رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار الأهلي برحيل جيرالدو في الصيف القادم بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء نظرا لعدم حاجة الفريق له في الموسم القادم.

وحدد النادي الأهلي مبلغ مليون دولار لأي نادي برغب في ضم جيرالدو في نهاية الموسم الجاري ولكن كمبلغ أولي لبدأ التفاوض.

يذكر أن عقد جيرالدو دا كوستا مع النادي الأهلي لازال يتبقى فيه موسمين آخرين بعد أن انضم للفريق الأحمر في عام ٢٠١٩ لمدة ٤ مواسم قادمة.

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اشتعل صراع جديد في الساعات القليلة الماضية بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي للتعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر الأهلي اهتمام كبير بضم احمد توفيق لاعب وسط نادي بيراميدز في نهاية الموسم الجاري.

وانتشرت أنباء عديدة في الفترة الأخيرة التي تشير إلى حصول النادي الاهلي على توقيع أحمد توفيق ويتبقى فقط إنهاء الصفقة مع بيراميدز بشكل رسمي.

كما دخل نادي الزمالك في الصفقة حيث أظهر رغبة في عودة أحمد توفيق للفريق مرة أخرى في الصيف القادم.

ولكن أكد نادي بيراميدز أنه لا ينوي بيع أحمد توفيق في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.

يذكر أن أحمد توفيق كان قد رحل عن صفوف نادي الزمالك لينتقل إلى صفوف نادي بيراميدز في انتقالات موسم ٢٠١٨ الماضية لمدة ٣ مواسم قادمة.