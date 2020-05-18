رياضة | العطار: الاتحاد يملك الخبرة لإنقاذ الدوري من الإلغاء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر العطار: الاتحاد يملك الخبرة لإنقاذ الدوري من الإلغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد يمتلك الخبرات التي تساعد في عملية إنقاذ الموسم الحالي للدوري الممتاز من الإلغاء.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد صرح خلال مؤتمر صحفي خلال ساعات قليلية، أنه اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، سوف يتم اعادة بعض الأنشطة، ومن بينها النشاط الرياضي، وذلك بشكل تدريجي وفقاً لإجراءات احترازية.

وقال العطار في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة "لدينا تجارب سابقة في الكثير من المواسم تجعلنا نمتلك خبرات تؤهلنا لإنقاذ الموسم الحالي من الإلغاء، مشددًا أنه يجب أن تكون الحالة العامة في البلاد جاهزة وتسمح بعودة النشاط".

Advertisements

وأكمل "لكن هذا الأمر يتوقف أيضا على بعض العوامل، أبرزها مواعيد الأجندة الدولية فيما يخص مباريات المنتخب وكذلك الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية".

وأضاف "تأخير الأجندة بالطبع يساعد في عملية استئناف النشاط واستمرار الموسم الحالي لأكتوبر أو بعد ذلك، أيضا هناك أمور متعقلة بالرأي النهائي للحكومة ووزارة الصحة بخصوص موعد عودة النشاط الرياضي".

واختتم العطار تصريحاته "لقد سبق من قبل وانطلق أحد المواسم في شهر ديسمبر، كما قلت نمتلك من الخبرات ما يجعلنا نتعامل مع الموسم بالشكل المطلوب، لكن يجب وضع كل الأمور تحت الدراسة".

وسبق وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف النشاط لنهاية مايو استمراراً لتنفيذ قرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).