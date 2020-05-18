رياضة | الأهلي والزمالك يتنافسان على نجم بيراميدز والنادي يرد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي والزمالك يتنافسان على نجم بيراميدز والنادي يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل صراع جديد في الساعات القليلة الماضية بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي للتعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر الأهلي اهتمام كبير بضم احمد توفيق لاعب وسط نادي بيراميدز في نهاية الموسم الجاري.

وانتشرت أنباء عديدة في الفترة الأخيرة التي تشير إلى حصول النادي الاهلي على توقيع أحمد توفيق ويتبقى فقط إنهاء الصفقة مع بيراميدز بشكل رسمي.

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كما دخل نادي الزمالك في الصفقة حيث أظهر رغبة في عودة أحمد توفيق للفريق مرة أخرى في الصيف القادم.

ولكن أكد نادي بيراميدز أنه لا ينوي بيع أحمد توفيق في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.

يذكر أن أحمد توفيق كان قد رحل عن صفوف نادي الزمالك لينتقل إلى صفوف نادي بيراميدز في انتقالات موسم ٢٠١٨ الماضية لمدة ٣ مواسم قادمة.