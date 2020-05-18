الامارات | برشلونة يهزم ريال مدريد في استفتاء «الإمارات اليوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يهزم ريال مدريد في استفتاء «الإمارات اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفوق أنصار نادي برشلونة على أنصار نظيره ريال مدريد في استفتاء «الأندية الأكثر جمهوراً في الإمارات»، ضمن سلسلة استطلاعات أجرتها «الإمارات اليوم» على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بحصوله على 66% من إجمالي الأصوات البالغة 2613 مشاركاً، مقابل 34% لريال مدريد.

وعلى الرغم من تفوق ريال مدريد في اليوم الأول من التصويت، إلا أن غريمه التقليدي نجح في تحقيق الفوز بنهاية التصويت بفارق كبير من الأصوات.

وتجري «الإمارات اليوم» حالياً استفتاء حول النادي السعودي الأكثر جماهيرية في الإمارات، إذ بدأ التصويت أمس، ويستمر حتى مساء اليوم بين أربعة أندية هي: النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي.

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من جهته، قال الإعلامي الرياضي محمد مبارك لـ«الإمارات اليوم»، إن «فكرة الاستطلاع أسهمت في خلق منافسة قوية بين الجماهير، نظراً لافتقاد الجمهور إلى المنافسات الجماهيرية، وهو ما تحول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ونجاح الفكرة أسهم في تكرارها بأشكال متعددة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «التصويت بالتأكيد هو أمر جيد، ولا يوجد منه أي ضرر، بل على العكس يحرك المياه الراكدة بالعودة إلى الذكريات الكروية، وهو ما حدث في تصويت أفضل لاعب في الإمارات، الذي تواصلت ردود أفعاله لفترة كبيرة، وقد تكون متواصلة حتى الآن، وكان سبباً في فتح ذكريات قديمة جميلة، وأضاف التصويت لمبادرة (خلك في البيت)، والانشغال بأمور رياضية كثيرة أثناء الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الإمارات».

وتابع: «هناك أيضاً دوري تحدي الأندية الأكثر جماهيرية في الإمارات، وشهد تفاعلاً كبيراً بين الأندية، واليوم نجد منافسة قوية في تصويت النادي السعودي الأكثر جمهوراً، كل هذا التفاعل هو أمر إيجابي بالتأكيد، ويحسب لـ(الإمارات اليوم) أنها كانت سبّاقة في مثل هذا التفاعل الجماهيري الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي».

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